26歳差の年の差婚が話題になった、4児の母でモデルの菊池瑠々（30）が、黒のビキニ姿を披露した。【映像】菊池瑠々の黒ビキニ姿＆ラブラブ夫婦ショット2015年、20歳のときに46歳のIT企業の社長と結婚した菊池。長女（9）、次女（6）、長男（5）、次男（2）と4人の子どもの育児に奮闘している。菊池は2025年8月3日、Instagramを更新し、家族旅行で河口湖を訪れたことを報告。ホテルでの家族ショットを公開していた。8日の更