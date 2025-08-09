被爆から80年の原爆の日を迎え、長崎市の平和祈念像の前に手向けられた花＝9日午前長崎は9日、米国による原爆投下から80年となり、爆心地の長崎市松山町にある平和公園で「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」が営まれた。鈴木史朗市長は平和宣言で、紛争が相次ぎ「核戦争」の危機が差し迫っているとして、対話や交流による連帯を提唱。日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の故山口仙二・元代表委員による演説を引用して「ノーモ