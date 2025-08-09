大切なパートナーのご両親、つまり義理のお母様との関係。円満に過ごしたいと思う反面、価値観の違いを感じてしまうこともありますよね。今回は、そんな義理のお母様とのやりとりでモヤモヤした話をご紹介します「価値観が合わない」と決定づけた出来事「結婚して初めての妊娠。まだ産まれてくる赤ちゃんのためにベビー用品を揃えている時期でした。そんな時、義母から「赤ちゃんの出産祝いに」と、たくさんのベビー用品をプレゼン