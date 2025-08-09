お笑いタレント有吉弘行（51）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。所属事務所の後輩芸人の活動再開をうけ、思いをつづった。太田プロダクションは8日、先月29日に体調不良による検査入院で活動休止を発表していた所属お笑いコンビ、納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）が、今月9日から活動を再開すると発表した。太田プロ所属の有吉は、薄幸の活動再開を告知する同事務所の公式Xアカウントのポストを添付。「俺が7年休んでいた時も