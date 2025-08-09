フリーアナウンサー徳光和夫（84）が9日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。入院中であることを明かした。徳光は冒頭で「今日わたくしは作務衣（さむえ）みたいなのを着てまいりまして申し訳ないんですけども」と切り出し「今、実は僕入院中でありまして。病院から来たんですよ、今日」と告白した。そして「ちょっとね、今週の水曜日に腰の手術をいたしましてね、2日間くらい寝てたんだ