アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の南いちごが、新曲「ガラスのダイス」の発売を受けて、メールインタビューに応じた。他のメンバー7人とともに対面取材を受ける予定だったが、体調不良による手術で断念。それでも8月10日に卒業する南にとってのラストシングルで、自らの思いを文章につづった。（「推し面」取材班）最初のレコーディング時は、グループのいつもの雰囲気とは異なる「かっ