中国メディアの中原網によると、米メジャーリーグ卓球（MLTT）は6日、五輪金メダリストの樊振東（ファン・ジェンドン）（28）が戦略的投資家として米国初のプロ卓球リーグであるMLTTに参加すると、SNS公式アカウントなどを通じて発表した。MLTTは2023年に発足した純粋な商業卓球リーグで、ドイツのディミトリ・オフチャロフや台湾の林繇儒（リン・ユンルー）も投資家として参加しているという。樊は2024年パリ五輪男子シング