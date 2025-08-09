K-1で3階級制覇を達成している格闘家・武尊さん（34）が2025年8月4日、自身のインスタグラムを更新。圧巻の肉体美を披露した。武尊さんは7月29日、タレントで俳優の川口葵さん（26）との結婚を発表し、話題を集めた。「背中すごい」の声武尊さんは、「Nature's energy lifts me up」（編訳：自然のエネルギーが自分を鼓舞してくれる）といい、海向かって両腕を広げ、鍛え上げられたムキムキ背筋がのぞくバックショットを投稿した。