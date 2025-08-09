Xで人気沸騰中の人間まおがミドルエイジのモヤモヤを描く連載コミック！【あらすじ】楽しみにしていた山田さんとの日帰り旅行。しかし山田さんは当然のように15分遅刻し、車の中では爆睡。もちろんねぎらいもなし。車を出すのはいつも私だし、私はあなたの運転手？とモヤモヤしてきて……。【PROFILE】人間まお’18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆ