■ガドゥ花火大会■今週のフランス語【moustique（ムスティック）】＝蚊英語のmosquitoと同じく、ハエを意味するラテン語のmuscaから派生したといわれている言葉です。うるさく、しつこい人物を指すこともあります。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデル）』の著者。親日家でたび