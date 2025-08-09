実戦形式の練習に登板したドジャース・佐々木＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースで、右肩のけがのため負傷者リスト入りしている佐々木朗希が8日、ロサンゼルスで離脱後3度目となる実戦形式の練習に登板し、イニング間を想定したインターバルを2度挟み46球。マイナー選手ら延べ9人に対し安打性の打球は1本で、2三振1四球だった。見守ったロバーツ監督は「速球は良かったし、フォークボールも時