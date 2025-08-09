弘前学院聖愛―西日本短大付タイブレークの10回裏、菅野の邪飛を好捕し、雄たけびを上げる西日本短大付の捕手山下＝甲子園西日本短大付が3―3の延長十回、押し出し死球で得た1点を守りきった。中野が6回3失点で粘り、救援の原は4回無失点。2点本塁打した捕手の山下らの好守が光り、無失策だった。弘前学院聖愛は、力投した芹川の制球が最後に乱れた。積極走塁で攻め、四回には3得点。ただ好機を十分に生かせず、十回は送りバ