ボートレース蒲郡のお盆開催「日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦」が９日に開幕する。北野輝季（３６＝愛知）がエンジン抽選で引いた７７号機は初下ろしの前節で２連対０回の低調機。ただ「チルトをマイナスをプラスにしただけで、ペラはそのまま。起こしでばらつきがあって変な感じがしたけど、まだこれからなので。徐々にやって行きます」と底上げには自信を見せた。当地は４節連続優出中でうち２回はＶ。「特