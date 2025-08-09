伊勢崎オートのＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」が１０日に開幕する。主役は大会４連覇を目指す青山周平（４０＝伊勢崎）だ。――２月、全日本選抜で完全Ｖ。ＧＩも１月の伊勢崎シルクカップ、３月浜松プレミアムカップで完全Ｖを達成した青山すごいじゃないですか。人ごとのようです（笑い）。――近況のマシンの仕上がりは青山決して悪くないけど、今年前半はずっと地元を走れず遠征続きで６月のＧ?稲妻賞