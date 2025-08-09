雨となった9日の朝、長崎市の平和公園では被爆80年の「長崎平和祈念式典」が始まりました。 今年の式典への招待に対し、ロシアを含む95の国と地域が出席の回答をしています。 原爆がさく裂した午前11時2分には、黙とうが捧げられます。 また、今年初めてシンガーソングライターの福山雅治さんが手がけた曲「クスノキ」を披露する児童合唱は、午前11時19分の予定です。 ■式次第は下記のとおり １０時４