俳優の佐藤健（36歳）が、8月8日に放送されたラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。Netflix配信ドラマ「グラスハート」に出演した俳優について、「もうやっぱすごかったですよ。突然本格ドラマが始まるんだっていう説得力が」と語った。Netflix配信ドラマ「グラスハート」の中で“TENBLANK”というバンドを演じている佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳がパーソナリティとして番組に出演。ドラマの