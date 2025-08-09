元モーニング娘。の矢口真里（42）が9日、東京国際フォーラムで行われた「みんなのパチンコ・パチスロサミット2025」のステージに登壇した。パチンコ番組に多数出演している矢口は「パチンコ大好きなんです」と話し、新台や好きな台にまつわるエピソードを披露。あふれる思いを熱弁した。ともに登壇したお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかおが「矢口さんは現役バリバリ時代からバチっと打っていましたから」と発言すると、「