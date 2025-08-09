時事通信の女性記者が涙ながらに……〈＃時事通信記者を守れ〉というハッシュタグが大きな広がりを見せている。知事の会見で質問した記者に対してクレームが殺到するという、なんとも異常と思える出来事が兵庫県で起きていた。７月29日に開かれた兵庫県知事の定例会見で、時事通信の女性記者が涙ながらに、〈先週もここで質問をして、その後会社にクレームの電話が鳴りやまずに、私は県政の担当を外れることになりました。記者が会