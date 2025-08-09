欧州U18記録保持者が圧勝陸上のU-20欧州選手権は現地時間8日、フィンランドのタンペレで女子100メートルを行い、15歳のケリー・ドゥアラ（イタリア）が金メダルを獲得した。今年、室内60メートルと100メートルでヨーロッパU18最高記録を更新しているドゥアラは、スタートから鋭く飛び出し、11秒22（向かい風0.1メートル）で圧勝した。欧州陸上連盟公式サイトは「15歳のドゥアラがタンペレ2025で圧巻の100メートル優勝」との見