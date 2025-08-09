タレントの藤本美貴が7月29日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「夫がTikTokで19歳の女性に多額の投げ銭をしていた」という相談者のお悩みに答えた。藤本美貴○子供の貯金やカードローンで返済「ショックで涙が止まらない」1歳の息子を持つ相談者は、「とんでもない金額の請求が来ていることが発覚した」とこぼし、「何度追求しても黙り込んでいたが、19歳の女の子の配信に投げ銭をしていた。コメント