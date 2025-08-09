8月6日（日本時間7日）に行われたMLBのドジャースvsカージナルス戦。この試合は「大谷翔平・チャンピオンリングデー」として開催され、来場者には「OHTANI」の刻印入りチャンピオンリングのレプリカが配られた。配布は先着順とのことで、平日のデーゲームにもかかわらず大勢の観客が詰めかけた。【写真】「値上がりしそう」配布即日で大量に取引されている非売品“大谷リング”「この日の大谷選手は、投手としては8奪三振1失点の