神奈川県茅ヶ崎市の団地の床下に遺体を遺棄したとして、男女2人が逮捕されました。この部屋で2人と同居していた男性が行方不明になっていて、警察はこの男性とみて身元の確認を進めています。警察によりますと、逮捕された茅ヶ崎市の無職・小椋亮容疑者と岡安唯容疑者は去年5月ごろ、自宅の団地の一室で、床下に遺体を遺棄した疑いがもたれています。この部屋で小椋容疑者ら2人と一時期、同居していた50代の男性の行方が分からなく