JR東海は、東京ディズニーシーとのコラボレーションによる東海道新幹線の特別塗装編成「Wonderful Dreams Shinkansen」の運行を9月15日で終了する。N700A（編成番号：G25編成）の各車両の両側面に、2024年6月にオープンした東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」の各エリアをイメージしたデザインを描いた、同新幹線初の特別塗装車両。2月17日に運行を開始し、主に「ひかり」号・「こだま」号の運用に投入