８月９日の新潟２Ｒ・２歳未勝利戦（芝１８００メートル＝１０頭立て）はロードフィレール（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）が１番人気に応えて４馬身差で圧勝した。勝ち時計は２分１秒６（良）。五分のスタートから好位で運び、直線は上がり最速をマークして突き抜けた。初騎乗だった戸崎圭太騎手は「まだ緩いですけど真面目な馬。これからしっかりしてくればいいかなと思います」と振り返った。新馬戦は評判のクロ