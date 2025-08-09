イスラエルの閣議が、ガザ地区の「制圧計画」を承認したことを受けて、ドイツのメルツ首相が、イスラエルへの武器の輸出を停止すると発表しました。【映像】がれきを袋に詰める子どもたち（ガザ地区の様子）ドイツのメルツ首相は8日、声明で「イスラエルの閣議が合意した新たな軍事作戦によって、目標がどのように達成されるのか、ますます不透明になっている」と指摘し、「ガザ地区で使用可能な武器の（イスラエルへの）輸出