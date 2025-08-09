7月に就任した金融庁の伊藤豊長官がANNの単独インタビューに応じ、アメリカの関税政策による影響について中小企業が「資金繰りで困ることがないよう対応していく」との考えを示しました。【映像】金融庁長官 米関税で中小企業を支援へ「状況が悪くなるような中小企業の方がおられれば、しっかりとまずは資金繰りの支援をして、それで経営支援をしていくということが地域金融機関の役割だなというふうに思ってますから、資金繰り