【リオデジャネイロ＝大月美佳、ニューデリー＝青木佐知子】ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は７日、インドのナレンドラ・モディ首相と電話で会談した。米国のトランプ政権の高関税措置を巡り、会談後の声明で「現時点で最も影響を受けている２か国」として連携強化を確認した。両国が加盟するＢＲＩＣＳでの対抗策も協議したとみられる。米国はブラジルに５０％の関税を発動しており、インドに対しても追加関税を含めて５０％