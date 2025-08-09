レアル・マドリードは8日、スペイン人FWゴンサロ・ガルシアと新契約を締結したことを発表した。現在21歳のゴンサロは10歳でレアル・マドリードに加入した下部組織出身で、2023年11月にトップチームデビューを飾った。ここまでラ・リーガでは通算5試合出場にとどまっていたなか、今夏にアメリカで開催されたFIFAクラブワールドカップ2025では、シャビ・アロンソ新監督の期待に応える活躍を披露し、6試合で4ゴール1アシストを記