【モデルプレス＝2025/08/09】女優でモデルの生見愛瑠が8日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、反響が寄せられている。【写真】生見愛瑠の圧巻美脚◆生見愛瑠、膝上ミニ丈で美脚スラリ生見は茶色のハートマークを添え、ボーダーのラガーシャツ、白のミニ丈ボトムを合わせたコーディネートを披露。ボトムスからは、ほっそりとした美しい脚を見せている。この投稿にファンからは「ボーダー似合う」「