世界選手権や五輪で好成績を収める卓球女子日本。その実力は折り紙つきだが、どうしても越えられない"最後の壁"がある。世界の頂点に君臨し続ける中国の存在だ。1年前のパリ五輪では中国が女子団体・シングルスともに金メダルを獲得。日本は団体で銀、シングルスで銅にとどまった。さらに今年5月の世界選手権ドーハ大会もシングルスとダブルスの両方で中国が金メダルを手にし、日本はまたもシングルス銅という結果だった。果