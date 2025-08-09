日本相撲連盟は9日までに、女子相撲の大会「JapanVenusSumoFestival」を9月20日に東京・アリーナ立川立飛で開催すると発表した。「2025相撲女王決定戦」「第2回全国高等学校女子相撲選手権大会」「第12回全国学生女子相撲選手権大会」の3大会を同会場で同日開催。昨年は8月に「女王決定戦」と「高校選手権」を同日開催したが、今年はそこに「学生女子選手権」も加わった。「全国学生女子相撲選手権大会」は今年で第12回