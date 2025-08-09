アスレチックス戦に先発し、7回1失点で9勝目を挙げたオリオールズ・菅野＝ボルティモア（共同）【ボルティモア共同】米大リーグは8日、各地で行われ、オリオールズの菅野はボルティモアでのアスレチックス戦に先発し、7回を5安打1失点で9勝目（5敗）を挙げた。試合は3―2。ドジャースの大谷はブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、右中間二塁打を放つなど5打数3安打。チームは5―1で勝った。レッドソックスの吉田はパ