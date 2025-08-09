西日本短大付４―３弘前学院聖愛（１回戦＝９日）西日本短大付（福岡）が延長タイブレイクを制し、昨夏に続く初戦突破を果たした。西日本短大付は四回、山下の２ランで先制したが、その裏に逆転され、１点を追う展開に。七回、奥の犠飛で追いつくと、延長十回に押し出し死球で勝ち越した。七回から救援した２番手の原が４イニングを無失点に抑えて競り勝った。弘前学院聖愛（青森）はエース芹川が粘投したものの、打線が終盤の