９日、山東省日照市付近の海域から打ち上げられた運搬ロケット「捷竜３号」。（日照＝新華社配信／郭金祺）【新華社日照8月9日】中国山西省の太原衛星発射センターは9日午前0時31分（日本時間同1時31分）、「吉利」衛星群の第4陣を搭載した運搬ロケット「捷竜3号」を山東省日照市付近の海域から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。