毎年人気を博す「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」の『真夏のパフェフェア』。2025年8月は第2弾として、シャインマスカットや“富良野メロン”、無花果、岡山県産の桃といった旬のフルーツを贅沢に使った4種類のパフェが登場。さらに、バナナや葡萄を主役にした特別デザートもお目見え。厳選素材が光る、ひんやり贅沢なスイーツで真夏のご褒美タイムをどうぞ♡ 芳醇な果実感ϖ