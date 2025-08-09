タレントの叶姉妹が9日、自身のブログを更新。80回目の「長崎原爆の日」を迎え、午前11時2分に黙とうするとし、平和祈念の思いをつづった。叶姉妹は「黙祷午前11時2分私達の愛する大切な皆さん、ごきげんいかがでしょうか」と呼びかけ「長崎に原子爆弾が投下されてから80年が経過したそうですね。戦争の惨禍で犠牲となった方々に黙祷を捧げるとともに、今も原爆の後遺症に苦しんでいらっしゃる方々に心からお祈り申し上げます