カラフルなフルーツがぷるんと揺れる、夏にうれしいひんやりおやつ。人気菓子研究家・いがらしろみさんが教えてくれたのは、見た目も涼やかな『フルーツポンチのゼリー』。キラキラ輝くスイーツに、子どもたちも大喜び。夏休みにぴったりのひと品です。『フルーツポンチのゼリー』のレシピ材料（容量800ml〜１リットルの器１個分）好みのフルーツ※……合わせて約300g（ブルーベリー、キウィ、オレンジ、ぶどう（皮ごと食べられる