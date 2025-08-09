JR東日本によりますと、8日からの大雨の影響で、JR羽越本線は吹浦駅～新屋駅間で9日始発から運転を見合わせていますが、線路点検に時間を要しているため運転再開の見込みは立っていないということです。JRでは当初、午前11時20分ごろまでまで運転を取りやめるとしていました。