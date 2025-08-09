核廃絶を訴えてきた歌声が、3年ぶりに平和祈念式典で響きます。 被爆80周年に再集結した被爆者の合唱団、願いを込め、世界に発信する“最後の歌声”です。 （浦川 時雄さん） 「聞こえていますか～被爆者の声が…」 長崎で生まれ81年間、ずっと暮らしてきた浦川時雄さん。 “核廃絶の思いを歌に込め世界に発信する” そんな活動に賛同した被爆者の一人です。 （浦川 時雄さん） 「被爆者ではあるけど、今ま