◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝８月９日、栗東トレセンミルトクレイモー（牡５歳、栗東・中村直也厩舎、父バゴ）は、ポリトラックコースを１周した。間隔のあいた前走を使って、気配は上向き。中村調教師は「今朝も涼しいですし、暑さは大丈夫です。競馬の時間がどうかですけどね」と中京の気温を気にした。オープンに昇級後も差のない競馬が続いており、今回と同じ舞台だった６走