◆米大リーグブルワーズ―メッツ（８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）メッツの千賀滉大投手が８日（日本時間９日）、敵地のブルワーズ戦に先発登板したが、５回途中３失点で今季８勝目はならなかった。初回と２回に１点ずつ援護をもらった千賀は、４回まで１安打投球。８勝目の権利が見えた５回、先頭のパーキンスをボテボテの投ゴロに打ち取ったが、丁寧に捕りにいって捕球エラー。