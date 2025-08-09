お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣が８日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演し、くりぃむしちゅー（有田哲平、上田晋也）との意外な関係を明かした。現在、５０歳の柴田は有田と「デビューの年の１９歳の時に出会ってますからね」と３０年以上の付き合い。柴田は上田と、柴田の相方の山崎弘也は有田とそれぞれ仲良くしていたという。柴田は「すごいのよ。有田さんの山崎への愛。それに応えよう