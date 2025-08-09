還暦後に計9回、中国に留学した村田厚子さん（左）と、現地でできた友達の馮さん（21）。写真は雲南省大理市の観光名所の洱海環湖公園にて（馮さん提供）【画像6枚】中国で最年長の日本人留学生かも？年下の留学生と交流する村田厚子さん（77）がこちら村田厚子さん（77歳）はとにかく明るく、底抜けに元気だ。60歳までは会社員と家庭主婦を両立して過ごしてきたが、還暦を迎えてから外の世界に目を向け、中国留学は延べ9回