8月11日は「山の日」である。酷暑が続くなか、連休を利用して登山や川遊びへ行く人も多いだろう。 昔から「山の天気は変わりやすい」と言われる。ましてや昨今は気候変動により、ゲリラ豪雨や土石流のリスクも増大している。遭難しないよう、装備を調えるとともに、計画段階はもちろん、現場での判断も慎重を期さなければならない。また、万が一遭難した場合の対応等も押さえておく必要がある。 そこで気になることの一つが、遭