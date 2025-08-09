2025年8月9日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東葉高速線・東西線の旅。旅人は、小島奈津子。東葉高速線東葉勝田台駅から西船橋駅まで千葉県八千代市・船橋市の中央部を東西に横断する全長16.2キロ、全9駅の路線です。東京メトロ東西線と直通運転しています。東西線千葉県船橋市の西船橋駅から東京都中野区の中野駅までを結ぶ、全長30.8キロの路線です。学生街やビジネス街、下町や漁船の街まで個性豊かな町並みが広がる沿線で、東