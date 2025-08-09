タイブレークの末、弘前学院聖愛に勝利し喜ぶ西日本短大付の選手たち＝甲子園全国高校野球選手権大会第5日は9日、甲子園球場で1回戦が行われ、西日本短大付（福岡）と初出場の聖隷クリストファー（静岡）が勝って2回戦へ進んだ。西日本短大付は弘前学院聖愛（青森）とタイブレークの延長十回まで競り合い、4―3で勝利。聖隷クリストファーは明秀学園日立（茨城）に5―1で快勝した。高部が被安打4で完投。明秀学園日立戦に先発