「旅行に行くとつい食べすぎて太る」──先日そんなイメージをくつがえすような体験を筆者（30代女性）はしました。なんと“食べまくった”のに体重は旅行前に比べて−1.5kg。その秘密は、予定をぎっしり詰め込んだ“歩きまくる旅”でした。🌼半年で−10kg×ウエスト−８cmに成功！毎日の通勤を活かした【ながら痩せ習慣】食べているのに痩せた！鍵は“１日１万歩超え”の運動量旅行中は美味しいものを遠慮なく楽しみながら