男性といざ交際を始めてみると、今までは見えてこなかった本性がわかる瞬間があります。その結果、恋心が冷めてしまうこともあるでしょう。そこで今回は、男性の「器の大きさ」を確認する方法を紹介します。｜怖そうな人が近くにいる時彼氏は外で怖そうな人が近くにいた時、どんな対応をしますか？ここでベストなのは、あなたに近づけさせないように動いてくれること。ひよって逃げ腰になるなら、今後何かあっても自分優先。困難か