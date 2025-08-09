男性の中には、あまり「好き」「愛してる」といったセリフを口にしない人も。そういう男性とお付き合いしていると、「彼に本当に愛されているのか？」と判断に悩むでしょう。そこで今回は、男性が本命の女性に「必ずする言動」を紹介します。他の女性にはしない特別扱いをしてくれる男性の多くは、本命の女性とそれ以外の女性とでは対応が大きく変わるものです。そのため、他の女性にはしないような特別扱いをしてくれているなら、