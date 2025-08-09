元日本テレビでフリーアナウンサーの尾崎里紗（32）が9日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのアナウンサーとのママ会ショットを披露した。「ママ友でもある、フジの小澤陽子ちゃんと」と書き出すと、飲食店でピザを手にした自身と、フジテレビの小澤陽子アナウンサーの2ショットをアップ。自身は2歳男児の母で、小澤アナは1歳女児の母。「お互い仕事の前後の隙間を縫って、およそ1年ぶり！？ぐらいに会えました〜！